Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este domingo 18 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy domingo 18 de enero
Estos son los partidos que hay para hoy domingo 18 de enero en la fecha 14 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Partidos para hoy domingo 18 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
- Colón vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
- Darién vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Bocas del Toro desde el Estadio Calvin Byron a las 4:00 P.M.
- Panamá Este vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
