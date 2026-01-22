Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  22 de enero de 2026 - 07:52

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy jueves 22 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy jueves 22 de enero en la fecha 17 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este jueves 22 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado 16 fechas, la novena de Panamá Oeste se mantiene como líder del certamen con récord de 14 victorias y 1 derrota (tienen un juego pendiente).

Partidos para hoy jueves, 22 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Coclé vs Chiriquí Occidente - Glorias Deportivas Baruenses (7:00 pm)
  • Panamá Metro vs Veraguas - Estadio Omar Torrijos (7:00 pm)
  • Colón vs Bocas del Toro - Estadio Calvin Byron (7:00 pm)
  • Panamá Oeste vs Herrera - Estadio Claudio Nieto (7:00 pm)
  • Darién vs Chiriquí - Estadio Kenny Serracín (7:00 pm)
  • Panamá Este vs Los Santos - Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández (7:00 pm)
