BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  10 de enero de 2026 - 06:35

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 10 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy sábado 10 de enero en la séptima fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Foto: Fedebeis

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este sábado 10 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado seis fechas, la novena de Panamá Oeste es el único equipo invicto del certamen.

Partidos para hoy sábado, 10 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Chiriquí vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 p.m.
  • Chiriquí Occidente vs Colón en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 p.m. (En vivo por Únicos)
  • Los Santos vs Panama Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 p.m.
  • Panamá Metro vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 p.m. (En vivo por RPC)
  • Bocas del Toro vs Darién - Metetí a las 7:00 p.m.
  • Coclé vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 p.m.
