Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 10 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este sábado 10 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Partidos para hoy sábado, 10 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Chiriquí vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 p.m.
- Chiriquí Occidente vs Colón en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 p.m. (En vivo por Únicos)
- Los Santos vs Panama Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 p.m.
- Panamá Metro vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 p.m. (En vivo por RPC)
- Bocas del Toro vs Darién - Metetí a las 7:00 p.m.
- Coclé vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 p.m.