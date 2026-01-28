Béisbol Juvenil 2026: Posible reprogramación de partidos pendientes en caso de ser necesarios

Béisbol Juvenil 2026: Posible reprogramación de partidos pendientes en caso de ser n FOTO: FEDEBEIS

La Junta Directiva de la FEDEBEIS, informa a los medios de comunicación y a la afición en general que, tomando en cuenta los resultados que se den en los partidos programados para la ultima fecha de la Serie Regular, del Calendario Oficial del 57 Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil 2026, se adoptaran las siguientes medidas; De darse una victoria de la novena de Herrera, en el partido No. 130, frente al equipo de Bocas del Toro, se produciría la clasificación del equipo herrerano, por lo que los partidos; No. 83 entre Panamá Oeste y Bocas del Toro, SUSPENDIDO el 18 de enero y el No. 85, entre Coclé y Bocas del Toro, POSPUESTO el 20 de enero, se declararían CANCELADOS, ambos partidos, por no tener injerencia en la Tabla de Posiciones.

De alcanzar la novena de Bocas del Toro, la victoria en ese partido, se reprogramarían los partidos; No. 83 y No. 85, los cuales se celebrarían, este jueves 29 de enero, teniendo como sede el estadio Omar Torrijos, de la ciudad de Santiago, Veraguas, iniciándose la jornada a las 10:00 a.m. El partido No. 83, por ser un partido SUSPENDIDO, se reanudará a partir del punto exacto de su detención. Considerando que la novena de Bocas del Toro, tendría que participar en dos partidos en la misma fecha, ambos juegos serian a 7 entradas, de acuerdo a la reglamentación vigente.

