Béisbol Juvenil 2026: Posible reprogramación de partidos pendientes en caso de ser necesarios

La Junta Directiva de la FEDEBEIS, informa a los medios de comunicación y a la afición en general que, tomando en cuenta los resultados que se den en los partidos programados para la ultima fecha de la Serie Regular, del Calendario Oficial del 57 Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil 2026, se adoptaran las siguientes medidas; De darse una victoria de la novena de Herrera, en el partido No. 130, frente al equipo de Bocas del Toro, se produciría la clasificación del equipo herrerano, por lo que los partidos; No. 83 entre Panamá Oeste y Bocas del Toro, SUSPENDIDO el 18 de enero y el No. 85, entre Coclé y Bocas del Toro, POSPUESTO el 20 de enero, se declararían CANCELADOS, ambos partidos, por no tener injerencia en la Tabla de Posiciones.
Selección de refuerzos - Béisbol Juvenil 2026
En caso de definirse la clasificación de los ocho equipos, en la fecha de hoy, el sorteo para la SELECCIÓN DE REFUERZOS, se efectuaría al terminar el ultimo partido de la jornada.
De tener que jugarse el día de mañana, la escogencia se efectuaría, al terminar la doble tanda y conocerse los equipos clasificados.
De cualquier forma, esta actividad se realizaría de manera virtual y seria transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Federación, Fedebeis Zone.
FUENTE: FEDEBEIS