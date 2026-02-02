BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  2 de febrero de 2026 - 06:34

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 1 de febrero en ronda de 8

Conoce los estados de los equipos en la emocionante Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 1 de febrero en ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 1 de febrero en ronda de 8

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 4 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Panamá Oeste sumó su primera victoria tras ganarle a Herrera en 10 episodios en el estadio Mariano Rivera 3-2 y la serie se empató 1-1.

Panamá Metro sigue cerca de las semifinales tras ganar su segundo partido ante Panamá Este.

Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

  • Coclé 2 2 0
  • Occidente 2 0 2

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí 2 2 0
  • Los Santos 2 0 2

Equipos JJ JG JP

  • Herrera 2 1 1
  • Panamá Oeste 2 1 1

Equipos JJ JG JP

  • Panamá Este 2 0 2
  • Panamá Metro 2 2 0
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro suma su segunda victoria, Oeste empata la serie

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy domingo 1 de febrero en la ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 31 de enero en la Ronda de 8

Recomendadas

Últimas noticias