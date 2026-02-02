Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 1 de febrero en ronda de 8

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 4 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Panamá Metro sigue cerca de las semifinales tras ganar su segundo partido ante Panamá Este.
Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
- Coclé 2 2 0
- Occidente 2 0 2
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí 2 2 0
- Los Santos 2 0 2
Equipos JJ JG JP
- Herrera 2 1 1
- Panamá Oeste 2 1 1
Equipos JJ JG JP
- Panamá Este 2 0 2
- Panamá Metro 2 2 0