Madrid será sede por segundo año consecutivo de un partido de NFL

El alcalde de Madrid , José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que la ciudad mantiene su capacidad de atraer grandes eventos deportivos internacionales, lo que permitirá acoger por segundo año consecutivo un partido de la liga nacional de fútbol americano (NFL) que se disputará en la capital en 2026.

Así lo ha destacado tras una visita a las obras de soterramiento de la A-5, antes de participar, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, en la presentación del nuevo partido de la NFL.

En este sentido, ha señalado que la reunión con el director de NFL España, Rafael de los Santos, y con la Comunidad de Madrid tiene como objetivo ratificar el compromiso de ambas instituciones de acoger por segundo año consecutivo este encuentro.

Madrid volverá a tener un partido de NFL

Los Miami Dolphins se impusieron por 16-13 a los Washington Commanders en el primer partido de la NFL en España, disputado el 16 de noviembre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu, que atrajo a más de 78.000 espectadores.

Almeida ha asegurado que la celebración de este tipo de eventos “es una buena noticia para la ciudad de Madrid” y supone un retorno económico y mediático beneficioso.

Asimismo, ha señalado que la combinación de grandes competiciones internacionales con el impulso al deporte base, que cuenta con el presupuesto más alto de la historia de la ciudad, permite consolidar el lema de Madrid en el deporte, “de la base al cielo”