Michael Amir Murillo reacciona en redes sociales tras ser separado del primer equipo del Marsella

Michael Amir Murillo dejó un mensaje en sus redes sociales luego de conocerse que el Olympique Marsella lo bajó.

El jugador panameño del Olympique Marsella Michael Amir Murillo compartió una imagen en sus redes sociales luego de la situación con su club donde el entrenador Roberto De Zerbi lo separó del primer equipo.

La frase que compartió Amir Murillo dice "Cuando no hay salida, queda quién eres", la imagen de un hombre en un caballo, rodeado de soldados.

¿Qué sucedió con Amir Murillo y el Marsella?

El Olympique de Marsella quedó eliminado de la Champions League por una goleada ante el Brujas y el entrenador informó que tomaría la decisión de separar a Amir Murillo y que se cambie de equipo antes de culminar el mercado.

"¿Fuera de la convocatoria? Acepto el errortécnico. Pero quiero ver una cosa en mis jugadores: hambre. Quien no tenga hambre no jugará conmigo. Tomé esta decisión por mis propios motivos. Murillo es un buen tipo, unjugador muy fuerte. Él lo entenderá", comentó De Zerbi en conferencia de prensa.

