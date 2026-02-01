Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro suma su segunda victoria, Oeste empata la serie

La novena de Panamá Metro sumó su segunda victoria en la serie de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, luego de vencer 4-1 a Panamá Este en el estadio Nacional Rod Carew.

Panamá Este anotó la primera carrera del juego con un imparable de Adrián Fuentes para que Nelson Bonilla anotara la primera rayita del juego. Sin embargo, en la baja del tercer episodio Caleb Rivera conectó hit para empujar la carrera de Andrés Valderrama y empatar el juego.

Los metrillos aumentaron su ventaja en el tercer episodio cuando llenaron las beses y Luis Rivera anotó de caballito. La tercerallegó de igual manera con una base por bolas a Edgardo Recuero y Caleb Rivera anotó.

En el sexto episodio Anderson Cousins conectó doble y Andrés Valderrama colocó la cuarta carrera en la pizarra.

Panamá Oeste empata la serie de 8 del Béisbol Juvenil 2026

La novena de Panamá Oeste logró un triunfo importante para empatar la serie 8 (1-1) ante Herrera en el décimo episodio 3-2 en el estadio Mariano Rivera en La Chorrera.

Randolph Bernal con un imparable empujó dos carreras en la parte alta del décimo episodio.

En la oportunidad de Oeste en el bate lograron anotar las tres carreras para la remontada y dejar la serie tablas para viajar al Claudio Nieto para los próximos partidos.

Luis Aranda fue el héroe del partido con su doble para el triunfo.