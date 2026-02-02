SERIE DEL CARIBE Béisbol -  2 de febrero de 2026 - 11:30

Serie del Caribe 2026: Chiricano Kenny Hernández se acreditó el triunfo con Leones

El lanzador panameño Kenny Hernández se acreditó la victoria con los Leones del Escogido en la Serie del Caribe 2026.

FOTO: SERIE DEL CARIBE 2026

El domingo por la noche en la primera fecha de la Serie del Caribe 2026 en el Estadio Panamericano de Béisbol, el veterano Junior Lake bateó de 4-4 con un doble remolcador de tres carreras, siendo clave en la victoria de los Leones del Escogido (República Dominicana) 5-4 sobre los anfitriones Charros de Jalisco (México). Jugando en su novena Serie del Caribe, Lake aumentó sus números de por vida en el evento a 22 remolcadas en 49 partidos jugados, líder entre los jugadores activos en ambas categorías. Además, realizó una gran jugada defensiva salvadora para preservar una ventaja de los dominicanos en el séptimo episodio.

El zurdo panameño Kenny Hernández se adjudicó la victoria al sacar el último out del quinto capítulo con ponche en relevo de Oscar De La Cruz, a la vez que Luis Frías, Alexander Colomé, Esmaillin Montilla, Jefry Yan y Jimmy Cordero (juego salvado) se encargaron del resto.

¿Cuándo vuelve a jugar Leones del Escogido en la Serie del Caribe 2026?

El próximo duelo del panameño será este lunes 2 de febrero ante Puerto Rico en el Estadio Panamericano de los Charros (3:00 pm).

