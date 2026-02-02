Serie del Caribe 2026: Chiricano Kenny Hernández se acreditó el triunfo con Leones

El domingo por la noche en la primera fecha de la Serie del Caribe 2026 en el Estadio Panamericano de Béisbol, el veterano Junior Lake bateó de 4-4 con un doble remolcador de tres carreras, siendo clave en la victoria de los Leones del Escogido (República Dominicana) 5-4 sobre los anfitriones Charros de Jalisco (México). Jugando en su novena Serie del Caribe, Lake aumentó sus números de por vida en el evento a 22 remolcadas en 49 partidos jugados, líder entre los jugadores activos en ambas categorías. Además, realizó una gran jugada defensiva salvadora para preservar una ventaja de los dominicanos en el séptimo episodio.