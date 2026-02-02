Ademola Lookman firmó contrato hasta 2030 con el Atlético de Madrid

El Aético de Madridtl completó este lunes el fichaje ya anunciado del media punta internacional nigeriano Ademola Lookman , tras pasar el reconocimiento médico y formalizar su contrato con el club rojiblanco, con el que ha firmado hasta el 30 de junio de 2030, según informó la entidad, a la que llega traspasado desde el Atalanta.

“Polivalente y desequilibrante jugador diestro de 28 años de edad, puede ocupar tanto la demarcación de segunda punta como la de extremo en cualquiera de las dos bandas -a pierna cambiada o natural-, donde hace valer su velocidad y capacidad de desborde”, destacó el Atlético, que ya había comunicado este domingo el acuerdo para su fichaje.

“Nuestro nuevo futbolista superó el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, antes de dirigirse a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano. Allí fue recibido por nuestro consejero delegado, Miguel Ángel Gil, junto a quien rubricó su contrato con nuestra entidad”, explicó el club madrileño.

Nacido el 20 de octubre de 1997 en Wandsworth, en Londres, en el Reino Unido, el atacante internacional en 41 ocasiones con Nigeria ha jugado los últimos tres cursos y medio en el Atalanta, con 137 encuentros y 55 goles, además de 26 asistencias. Diecinueve de esos duelos han sido este mismo curso, con tres tantos

“En el conjunto bergamesco se reafirmó como uno de los atacantes de referencia del panorama mundial y fue pieza clave en la conquista del primer título continental de la historia del club: la UEFA Europa League 2023-24. Una competición en cuya final se impuso el Atalanta por 3-0 al Bayer Leverkusen, con Lookman marcando los tres goles del partido y provocando la única derrota del cuadro alemán en aquella temporada”, recordó el Atlético.

Lookman también ha jugado en el Charlton Athletic, el Everton, el Leipzig, el Fulham y el Leicester City, antes de su traspaso al Atalanta en 2022 y ahora en 2026 al Atlético.

El atacante aún no se entrenó este lunes con su nuevo equipo, aunque se prevé que se incorpore ya al trabajo este martes y esté disponible para el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis del próximo jueves