Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 1 de febrero

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco, iniciaron el domingo 1 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.

Rubén Castro conectó un sencillo remolcador de dos carreras en el fondo de la novena entrada para darle la vuelta a la pizarra, y los Cangrejeros de Santurce , de Puerto Rico, vencieron 5-4 a los Tomateros de Culiacán (México Verde) del panameño Allen Córdoba, en el partido inaugural de la Serie del Caribe 2026 , disputado en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

El dominicano Junior Lake remolcó tres carreras, conectó cuatro imparables y puso out a un corredor mexicano en el home con la posibilidad del empate en el séptimo inning, para convertirse en la gran figura de la victoria de los Leones del Escogido 5-4 sobre los Charros de Jalisco (México Rojo), en el partido que cerró la jornada inaugural de la 68va Serie del Caribe.

El panameño Kenny Hernández se acreditó la victoria en ese partido con 0.1 episodio trabajado.

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026