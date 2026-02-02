LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  2 de febrero de 2026 - 08:41

Roberto De Zerbi sobre Michael Amir Murillo: "Me cae muy bien, pero si no tiene hambre..."

Roberto De Zerbi, DT del Olympique de Marsella se pronunció sobre la situación de Michael Amir Murillo.

Roberto De Zerbi, DT del Olympique de Marsella se pronunció sobre la situación de Michael Amir Murillo luego de los rumores que surgieron ayer sobre su degradación al equipo de reservas luego de su "bajo rendimiento".

"Es mi decisión. Creo que todo el mundo ve los goles que encajamos de saque de banda, al final de los partidos... Acepto los errores futbolísticos, pero quiero ver hambre. Murillo es una gran persona, me cae muy bien. Pero si no tiene hambre, y a todos les pasa lo mismo, no juega. Es uno de los pocos jugadores que vino a mi casa a comer. Pero tiene que entender. Todos tenemos que estar en el mismo barco", expresó el DT italiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuillaumeTarpi/status/2018314807959486897?s=20&partner=&hide_thread=false

Reacción de Michael Amir Murillo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mordu2OM/status/2018280891882123592?s=20&partner=&hide_thread=false
