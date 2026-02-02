Roberto De Zerbi sobre Michael Amir Murillo: "Me cae muy bien, pero si no tiene hambre..."

Roberto De Zerbi, DT del Olympique de Marsella se pronunció sobre la situación de Michael Amir Murillo luego de los rumores que surgieron ayer sobre su degradación al equipo de reservas luego de su "bajo rendimiento".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuillaumeTarpi/status/2018314807959486897?s=20&partner=&hide_thread=false
Roberto De Zerbi sur Amir Murillo :— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 2, 2026
« C’est ma décision. Je pense que tout le monde voit les buts que l’on prend sur des touches, à la fin des matchs… J’accepte l’erreur footballistique, mais je veux voir de la faim. Murillo est une belle personne, je l'aime beaucoup.
Mais… pic.twitter.com/dscX3Twrqx
Reacción de Michael Amir Murillo
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mordu2OM/status/2018280891882123592?s=20&partner=&hide_thread=false
Amir Murillo sur Instagram.— MORDU2LOM (@Mordu2OM) February 2, 2026
Son traitement est indigne des services qu’il a pu rendre par le passé. Il est arrivé sur la pointe des pieds, a même dépassé les attentes qu’on avait de lui, a toujours été pro, jamais un mot plus haut que l’autre. pic.twitter.com/XnYrsPWlfn