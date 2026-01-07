Los Lakers ganaron a los Pelicans gracias a Doncic y LeBron

Luka Doncic y LeBron James fueron este martes piezas claves de los Lakers, con 30 puntos cada uno, en la victoria de Los Ángeles por 103-111 frente a los New Orleans Pelicans.
Los Pelicans (8-30) tenían una ventaja de 9 puntos a poco menos de dos minutos del final del tercer cuarto, pero vieron como los Lakers (23-11) le daban la vuelta al marcador con 17-32 en el último parcial.
Lakers suman victoria
James y Doncic, con 18 puntos entre los dos en ese último cuarto, cargaron el peso del triunfo de los Lakers.
Además, anularon los 42 puntos que firmó Trey Murphy III, además de 5 rebotes y 3 asistencias, un récord anotador en su carrera que no sirvió a los Pelicans de nada.
El triunfo en Nueva Orleans es el tercero seguido de los Lakers y supone un respiro para JJ Redick, quien en Navidad había lanzado un toque de atención a sus jugadores por la falta de implicación e intensidad sobre la cancha.
Los Lakers afianzan así la tercera posición en el Oeste por detrás de Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, aunque acechados por los Denver Nuggets y los Houston Rockets