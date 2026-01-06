COPA AFRICANA Fútbol Internacional -  6 de enero de 2026 - 18:53

Copa Africana de Naciones: Definidas las llaves de cuartos de final

Amad Diallo dirigió a Costa de marfil, vigente campeón de la Copa Africana de Naciones donde ya están definidos los cruces para los cuartos de final.

El atacante del Manchester United Amad Diallo dirigió a Costa de marfil, vigente campeón, al incontestable triunfo frente a Burkina Faso (3-0) que le empareja con Egipto en los cuartos de final de la Copa Africana.

Fue el duelo más desnivelado en el cierre de los octavos de final. Costa de Marfil volvió a dejar a 'los potros' sin disputar los cuartos que tampoco alcanzó en la edición de hace dos años.

Amad Diallo fue determinante y desniveló el enfrentamiento antes del intermedio. Abrió el marcador en el minuto 20, cuando resolvió bien dentro del área tras recibir un balón de Evann Guessand, del Aston Villa. Y a la media hora ejerció de asistente cuando se llevó a trompicones la pelota y centró a Yan Diomandé, del Leipzig, que volvió a batir a Herve Koffi.

No corrieron excesivo peligro en ningún momento los 'elefantes' que pudieron obtener un triunfo mayor aunque el tercero no llegó hasta el tramo final, en una veloz carrera desde su propio campo del jugador del Hoffenheim Baoumana Touré que superó por el palo corto a Koffi.

El equipo de Emerse Fae subrayó su condición de favorito. Ahora afronta los cuartos de final que disputará contra Egipto el sábado en Agadir

Partidos de cuarto de final de la Copa Africana de Naciones

Viernes 9 de enero

  • Malí vs Senegal a las 11:00 A.M.
  • Camerún vs Marruecos a las 2:00 P.M.

Sábado 10 de enero

  • Argelia vs Nigeria a las 11:00 A.M.
  • Egipto vs Costa de Marfil a las 2:00 P.M.
