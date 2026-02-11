Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 10 de febrero

La ronda de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 continuó este martes 10 de febrero, con dos emocionantes duelos en La Chorrera y Aguadulce.

Panamá Oeste y Chiriquí sumaron nuevos triunfos, con la mira puesta en los máximos honores de la categoría.

Resultados del 20 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

Panamá Metro 3-4 Panamá Oste

Chiriquí 4-2 Coclé

En territorio coclesano, el lanzador derecho Anthony Ortega se acreditó la victoria, tirando 6.1 episodios de 5 imparables, 2 carreras (2 limpias), 1 pasaporte y 5 ponches, mientras que a la ofensiva destacó Joans Montenegro.

Por su parte, por los Vaqueros Maikel Nieto fue clave a la ofensiva tras sonar de 4-2 y el receptor Luis Aranda de 3-1 con una carrera anotada y una empujada.

En la lomita el derecho Alberto Gómez se apuntó el triunfo después de lanzar 1.2 capítulos de 1 hit, 1 base por bolas y 1 abanicado.