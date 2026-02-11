Panamá (Águilas Metropolitanas) volverá a las acciones este miércoles 11 de febrero en la cuarta jornada de la Serie de las Américas 2026 donde continúa líder de la tabla de posiciones.
Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy miércoles 11 de febrero
Repasa los partidos para el 11 de febrero en la primera ronda de la Serie de las Américas 2026, donde compite Panamá (Águilas Metropolitanas).
Resultados del martes 10 de febrero
- Panamá 7 - 6 Cuba
- Nicaragua 10 - 2 Argentina
- Colombia 5 - 11 Venezuela
Partidos para hoy en la Serie de las Américas 2026
- Panamá vs Argentina en el Estadio Monumental de Caracas a las 12:30 P.M.
- Cuba vs Colombia en el Estadio Fórum La Guaira a las 3:30 P.M.
- Venezuela vs Curazao en el Estadio Monumental de Caracas a las 6:30 P.M.
