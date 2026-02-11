BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  11 de febrero de 2026 - 14:06

Béisbol Juvenil 2026: Dimas Ponce se llevó el premio a Mánager del Año

El chiricano Dimas Ponce fue seleccionado Manager del Año del Béisbol Juvenil 2026, tras una temporada soñada con Panamá Oeste.

El estratega de los Vaqueros de Panamá Oeste, Dimas Ponce fue seleccionado como el Manager del Año del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros en honor a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Ponce condujo a los Vaqueros de Panamá Oeste al primer lugar de la tabla de posiciones en la Ronda Regular con marca de 19-2, gana por primera vez el premio al Manager del Año.

Palabras de Dimas Ponce - Béisbol Juvenil 2026

“Me siento contento, orgulloso del trabajo logrado, todo un esfuerzo que se hace en equipo con el cuerpo técnico y los peloteros, la liga provincial, un trabajo en equipo, un logro de todos en verdad”, dijo Ponce.

El manager chiricano al servicio de Oeste, recibió 19 de 22 votos posibles, los otros tres votos fueron para el manager de Coclé, Rodrigo Merón.

FUENTE: FEDEBEIS

