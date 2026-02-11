¡MALAS NOTICIAS! Lionel Messi sufrió una lesión y será baja con Inter Miami

El Inter Miami anunció en sus redes sociales que Lionel Messi sufrió una lesión en el partido ante el Barcelona SC en Ecuador, en la gira de amistosos de preparación previo al inicio de temporada de la MLS.

"Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces. El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico.Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días".

