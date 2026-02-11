FÚTBOL Fútbol Internacional -  11 de febrero de 2026 - 17:12

¡MALAS NOTICIAS! Lionel Messi sufrió una lesión y será baja con Inter Miami

Lionel Messi es baja por lesión informó el Inter Miami en sus redes sociales y se encienden las alarmas en Argentina.

¡MALAS NOTICIAS! Lionel Messi sufrió una lesión y será baja con Inter Miami

¡MALAS NOTICIAS! Lionel Messi sufrió una lesión y será baja con Inter Miami

El Inter Miami anunció en sus redes sociales que Lionel Messi sufrió una lesión en el partido ante el Barcelona SC en Ecuador, en la gira de amistosos de preparación previo al inicio de temporada de la MLS.

"Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces. El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico.Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días".

Lionel Messi podría perderse amistosos en marzo

La lesión podría variar depende de la cantidad de tiempo que dure su recuperación, pero esto depende de la gravedad de la situación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Inter Miami empata ante el Barcelona ecuatoriano con gol y asistencia de Lionel Messi

El Liverpool vence al Sunderland con gol de Van Dijk

Manchester City goleó al Fulham en la jornada 26 de la Premier League

Recomendadas

Últimas noticias