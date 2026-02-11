BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  11 de febrero de 2026 - 07:27

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 11 de febrero en las semifinales

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este miércoles en el Campeonato de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Este miércoles 11 de febrero continúan las acciones de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, esta vez en sus respectivos Juegos 3 desde la ciudad capital y territorio chiricano.

Partidos para hoy miércoles 11 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

Coclé vs Chiriquí a las 7:00 P.M. en el Estadio Kenny Serracín.

Panamá Oeste vs Panamá Metro desde el Rod Carew a las 7:00 P.M.

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí llegan a esta jornada con 2 triunfos, marcando el camino rumbo a la Gran Final del Torneo de pelota nacional.

Los chiricanos tomaron ventaja fuera de casa, dando golpes sobre la mesa en la ciudad de Aguadulce, ante el público coclesano en el Remón Cantera, mientras que los "vaqueros" ganaron hicieron respetar su casa.

