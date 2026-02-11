Serie de las Américas 2026: Panamá perdió el invicto y ya piensa en semifinales FOTO: SERIE DE LAS AMÉRICAS

Las Águilas Metropolitanas , representantes de Panamá en la Serie de las Américas 2026 , perdieron el invicto tras caer 10-6 frente a Argentina en el Estadio Monumental de Caracas.

La tropa canalera dirigida por Rubén Rivera, terminó la primera ronda con marca de 5-1 en el liderato de la tabla de posiciones.

El lanzador izquierdo veragüense Rafael Rodríguez perdió el partido, tras permitir 4 carreras (3 limpias), 1 hit, 1 base por bolas y 1 ponche.

El herrerano Juan Diego Alonso fue el mejor a la ofensiva, luego de sonar de 5-4 con 1 doble, 1 triple, 1 carrera empujada y 2 anotadas.

Las carreras panameñas llegaron 3 en el primer episodio, 2 en el cuarto y 1 en el séptimo, mientras que los argentinos anotaron 1 en el primero, 2 en el sexto, 5 en el séptimo y 2 en el octavo.

Panamá piensa en su cruce semifinal - Serie de la Américas 2026

Los canaleros jugarán este jueves 12 de febrero ante el cuarto clasificado en el Estadio Monumental de Caracas (6:30 pm).