Serie de las Américas 2026: Panamá perdió el invicto y ya piensa en semifinales

La novena de las Águilas Metropolitanas cayó ante Argentina en la última fecha de la primera fase de la Serie de las Américas 2026.

Las Águilas Metropolitanas, representantes de Panamá en la Serie de las Américas 2026, perdieron el invicto tras caer 10-6 frente a Argentina en el Estadio Monumental de Caracas.

La tropa canalera dirigida por Rubén Rivera, terminó la primera ronda con marca de 5-1 en el liderato de la tabla de posiciones.

El lanzador izquierdo veragüense Rafael Rodríguez perdió el partido, tras permitir 4 carreras (3 limpias), 1 hit, 1 base por bolas y 1 ponche.

El herrerano Juan Diego Alonso fue el mejor a la ofensiva, luego de sonar de 5-4 con 1 doble, 1 triple, 1 carrera empujada y 2 anotadas.

Las carreras panameñas llegaron 3 en el primer episodio, 2 en el cuarto y 1 en el séptimo, mientras que los argentinos anotaron 1 en el primero, 2 en el sexto, 5 en el séptimo y 2 en el octavo.

Panamá piensa en su cruce semifinal - Serie de la Américas 2026

Los canaleros jugarán este jueves 12 de febrero ante el cuarto clasificado en el Estadio Monumental de Caracas (6:30 pm).

