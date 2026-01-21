Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 21 de enero

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el miércoles 21 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Resultados del miércoles 21 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Veraguas 3 - 6 Panamá Oeste
- Darién 3 - 8 Chiriquí Occidente
- Panamá Este 3 - 1 Herrera
- Bocas del Toro - Coclé
- Los Santos 0 - 1 Panamá Metro
- Colón 3 - 4 Chiriquí
