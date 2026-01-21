BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  21 de enero de 2026 - 08:24

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 21 de enero

Repasa los resultados que se dieron el miércoles 21 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el miércoles 21 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Resultados del miércoles 21 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Veraguas 3 - 6 Panamá Oeste
  • Darién 3 - 8 Chiriquí Occidente
  • Panamá Este 3 - 1 Herrera
  • Bocas del Toro - Coclé
  • Los Santos 0 - 1 Panamá Metro
  • Colón 3 - 4 Chiriquí
