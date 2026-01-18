Repasa los resultados del sábado 17 de enero en la fecha 13 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
18 de enero de 2026
Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado17 de enero
Repasa los resultados del sábado 17 de enero en la fecha 13 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Resultados de hoy en el Béisbol Juvenil 2026
- Herrera 2 - 12 Coclé
- Los Santos 8 - 5 Colón
- Darién 4 - 1 Veraguas
- Panamá Metro 4 - 2 Chiriquí
- Panamá Oeste 10 - 0 Chiriquí Occidente
- Panamá Este 1 - 4 Bocas del Toro
