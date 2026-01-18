BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  18 de enero de 2026 - 00:06

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado17 de enero

Repasa los resultados del sábado 17 de enero en la fecha 13 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado17 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado17 de enero

FOTO / FEDEBEIS

Repasa los resultados del sábado 17 de enero en la fecha 13 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Resultados de hoy en el Béisbol Juvenil 2026

  • Herrera 2 - 12 Coclé
  • Los Santos 8 - 5 Colón
  • Darién 4 - 1 Veraguas
  • Panamá Metro 4 - 2 Chiriquí
  • Panamá Oeste 10 - 0 Chiriquí Occidente
  • Panamá Este 1 - 4 Bocas del Toro
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 13

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro ganó en territorio chiricano

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 17 de enero

Recomendadas

Últimas noticias