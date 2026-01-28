Béisbol Juvenil 2026: Ya no se jugará en el Estadio José de la Luz Thompson

Finalmente se desplomó la pared de los jardines en el Estadio José de la Luz Thompson y la novena de Panamá Este no podrá seguir jugando en lo que va del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

En relación con la situación del Estadio José de la Luz Thompson, informamos que el colapso en la estructura del muro del estadio impide que se continúe jugando en estas instalaciones, por razones de seguridad.

Ante este escenario, Pandeportes ya mantiene conversaciones con FEDEBEIS para que el equipo de Panamá Este pueda disputar sus partidos como local de manera provisional en el Estadio Justino Salinas o en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, garantizando la continuidad del torneo.

En cuanto al estadio de Chepo, ya se cuenta con una licitación preparada por un monto aproximado de B/. 5.5 millones, la cual fue sustentada y aprobada por el Concejo Nacional de Actividad Física, el Deporte y la Recreación . Se espera que esta licitación sea publicada en las próximas semanas, con el objetivo de iniciar las obras a mitad de este mismo año 2026.

La intervención contemplará una remodelación integral del estadio, incluyendo terreno de juego y grama, fachada, graderías, muro perimetral, camerinos, sistema de iluminación y demás áreas estructurales.

Pandeportes continuará informando oportunamente sobre los avances de este proyecto.

FUENTE: PANDEPORTES