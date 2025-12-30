Melkis López y Omar Vargas, jóvenes prospectos que inician su camino en el Béisbol Juvenil 2026

El joven receptor Melkis López y el tercera base Omar Vargas , serán de las nuevas caras de Veraguas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros.

En la previa del certamen, López habló para RPC Deportes y ÚNICOS en el Estadio Omar Torrijos Herrera.

"Mi primer año la verdad, ha sido un poco difícil por el cambio de bate a madera y también el nivel junto con la velocidad de los lanzadores", dijo Melkis.

Sobre su experiencia en el Premundial U15 en México, señaló que "fue algo único que logramos con Dios y también con mucha fuerza y dedicación".

"Hay que tener una buena lectura del partido porque es una posición difícil con muchas responsabilidades", añadió el pelotero nacido el 21 de febrero de 2010, que trabaja fuertemente en Sparta Academy para lograr una firma profesional.

Por parte, Vargas, también de 15 años de edad, representó a Panamá con López en el Premundial, dejando claro que son de los mejores peloteros de la provincia en su categoría.

En el 2023, Omar brilló con Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, tras lanzar un no hit no Run combinado ante Europa África, con 12 ponches en 4 episodios lanzados.

En el certamen juvenil, el orgullo de El Embalsadero espera aportar en la esquina caliente y ser pieza clave en la ofensiva.

En la primera fecha del torneo el 3 de enero, Veraguas recibirá a Chiriquí en el Estadio Omar Torrijos (7:30 pm).

Números de Melkis López y Omar Vargas en el Premundial U15

Melkis López: Bateó para .667 con 2 imparables, 1 doble, 1 empujada y 1 ponche.

Omar Vargas: Bateó .250 con 1 imparable, 2 carreras anotadas, 1 empujada, 6 bases por bolas y 2 ponches.