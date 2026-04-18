Béisbol Mayor 2026: Colón gana duelo ante Bocas del Toro y sigue con vida

La novena de Colón superó por pizarra de 1-0 a Bocas del Toro en el Juego 5 de la Serie Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Mariano Bula.

Los "Beep Beep" recortaron en la serie para ponerse 3-2, con un juego de desventaja y siguen con vida en el actual torneo de la pelota nacional.

Los colonenses anotaron la única carrera del partido en la baja del octavo episodio, en las piernas de Edgar Muñoz y con contacto remolcador de Jhadiel Santamaría, que tuvo una gran noche con 2 imparables en 2 turnos.

Un brillante Araúz en la lomita del Béisbol Mayor 2026

El estelar derecho Harold Araúz se vistió de héroe, en un impresionante duelo de pitcheo ante Pedro Torres, uno que terminó ganando, con un trabajo de 9.0 episodios completos, de tan solo 5 imparables.

Una victoria que mantiene con vida las esperanzas de remontada de los "C3", que ahora tendrán que viajar a Changuinola para continuar la serie de los mejores 4 equipos.