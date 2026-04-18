Ben Whittaker se lució con KO en el 1 asalto en Liverpool

La estrella en ascenso Ben Whittaker volvió a ganar de manera contundente en el primer asalto, esta vez ante Braian Suárez en combate estelar de velada de Matchroom Boxing y DAZN en el Echo Arena de la ciudad de Liverpool.

El invicto atleta de peso semipesado hizo una aparición explosiva, como las que tiene acostumbrado desde su llegada al plano profesional en el año 2022, lanzando combinaciones desde todos los ángulos desde que sonó la campana.

Suarez no pudo tener respuesta ante la velocidad y pegada de Whittaker, que logró conectar con una derecha solida en la cabeza de su rival, que no pudo levantarse antes de la cuenta de diez, lo que puso fin a las acciones rápidamente.

Un explosivo Ben Whittaker

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2045603491171680537&partner=&hide_thread=false The moment Ben Whittaker KNOCKED OUT Braian Suarez in the first round pic.twitter.com/71FZvVjH0z — Ring Magazine (@ringmagazine) April 18, 2026

Con este triunfo, el originario de West Bromwich aumentó su marca profesional a 11 triunfos, con 8 de ellos por la vía rápida, en una velada promocionada por Matchroom Boxing de Eddie Hearn.

“Todavía puedo jugar. Estaba entrando en ritmo para empezar a lucirme y divertirme un poco, pero ahora estoy pegando bien. Estoy pegando bien. Eliminar a alguien así en la primera ronda demuestra en qué nivel estoy”, mencionó el apodado como "The Surgeon" luego de su triunfo.

“Lo siguiente será que esté donde debe estar. Estará donde van todas las superestrellas y donde les gusta desfilar bajo los focos. Nueva York, ahí viene. Jaron Ennis contra Xander Zayas, Barclays Center, Brooklyn. Verán a la verdadera estrella del boxeo británico, Ben Whittaker, hacer su debut en Estados Unidos el 27 de junio, número uno”, destacó Hearn.