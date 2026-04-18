Clasificatoria Concacaf W: ¿Cómo finalizó el grupo de Panamá Femenina?

La Clasificatoria Concacaf W 2025/26 continuaron con una victoria de Panamá Femenina por 3-0 sobre Cuba en el Grupo E el viernes, en el Estadio Universitario de Penonomé.

En los primeros minutos del partido, Yarisleidy Mena derribó a Karla Riley dentro del área, lo que llevó a la árbitra Alyssa Pennington a sancionar un penal a favor de Panamá. El disparo de Riley fue detenido por la portera cubana Alianne Matamoro ; sin embargo, Ericka Araúz estuvo atenta dentro del área para rematar el rebote al 2’ y colocar a Panamá en ventaja.

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Un autogol de Sheyla Wanton amplió la ventaja de Panamá al 22’. Arauz aseguró su doblete y el tercer gol al 57’ con un remate de pierna derecha dentro del área.

Panamá finalizó su participación en la cima del Grupo E con un récord perfecto de 4-0-0, asegurando su clasificación al Premundial CONCACAF W.

Tabla de posiciones del grupo E en la Clasificatoria Concacaf W

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FUENTE: CONCACAF