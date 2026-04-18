Clasificatoria Concacaf W Marea Roja -  18 de abril de 2026 - 10:13

Clasificatoria Concacaf W: ¿Cómo finalizó el grupo de Panamá Femenina?

La Selección de Panamá Femenina se quedó con el liderato del grupo E en la Clasificatoria CONCACAF W.

Clasificatoria Concacaf W: ¿Cómo finalizó el grupo de Panamá Femenina?

Clasificatoria Concacaf W: ¿Cómo finalizó el grupo de Panamá Femenina?

Foto: CONCACAF

En los primeros minutos del partido, Yarisleidy Mena derribó a Karla Riley dentro del área, lo que llevó a la árbitra Alyssa Pennington a sancionar un penal a favor de Panamá. El disparo de Riley fue detenido por la portera cubana Alianne Matamoro; sin embargo, Ericka Araúz estuvo atenta dentro del área para rematar el rebote al 2’ y colocar a Panamá en ventaja.

Un autogol de Sheyla Wanton amplió la ventaja de Panamá al 22’. Arauz aseguró su doblete y el tercer gol al 57’ con un remate de pierna derecha dentro del área.

Panamá finalizó su participación en la cima del Grupo E con un récord perfecto de 4-0-0, asegurando su clasificación al Premundial CONCACAF W.

Tabla de posiciones del grupo E en la Clasificatoria Concacaf W

image

FUENTE: CONCACAF

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá Femenina: Así salen las dirigidas por Toña Is para enfrentar a Cuba

Panamá Femenina vs Aruba: Fecha, hora y dónde ver Clasificatoria Concacaf W

Clasificatoria Concacaf W: Partidos para hoy jueves 9 de abril

Recomendadas

Últimas noticias