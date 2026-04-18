BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  18 de abril de 2026 - 11:28

Béisbol Mayor 2026: Jeffer Patiño se unió a selecto grupo de 500 imparables

Jeffer Patiño ingresó al Club de los 500 imparables en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Jeffer Patiño se unió a selecto grupo de 500 imparables

Béisbol Mayor 2026: Jeffer Patiño se unió a selecto grupo de 500 imparables

FOTO: FEDEBEIS

Hace 34 años Eric Espino vistiendo la franela de Veraguas fue el primer pelotero en llegar a la mágica cifra de 500 hits de por vida. Hasta el 17 de abril, 31 jugadores han ingresado a este selecto grupo. El último fue el chiricano Jeffer Patiño.

El defensor de la esquina caliente de Chiriquí pegó su imparable 500 el viernes contra el serpentinero Wilfredo Pereira de Panamá Oeste en el partido dónde los chiricanos vencieron 6×4 y clasificaron a la Gran Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Chiricanos destacan con el madero - Béisbol Mayor 2026

Patiño se convierte en el sexto chiricano en disparar 500 o más imparables en su carrera en torneos mayor.

El primer chiricano en cruzar esta barrera fue Virgilio Kaa en 1998, luego Rodolfo Aparicio( 2000); Sergio Araúz (2013); Jhonatan Saavedra (2016); Carlos Xavier Quiroz (2017) y Xavier Tapia (2021). El último pelotero que había llegado a 500 imparables fue Jhadiel Santamaría en 2024 jugando para Bocas del Toro.

Eric Espino inauguró este "Club de Slugger" el 26 de febrero de 1992 contra el lanzador chiricano Bienvenido Cedeño en el Kenny Serracín.

FUENTE: FEDEBEIS

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