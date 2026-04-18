José Córdoba fue figura en la victoria del Norwich City ante el Bristol City

El defensor panameño José Córdoba anotó uno de los cuatro goles de la victoria del Norwich City 4-2 ante el Bristol City, en la jornada 43 de la English Football League Championship de Inglaterra.

Esta victoria liderada por el hat-trick de Mohamed Touré coloca al club del canalero en la novena posición con 61 puntos y su próximo partido será el martes 21 de abril frente al Derby County en el Carrow Road.

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La primera anotación del zaguero en la temporada en Inglaterra llegó al minuto 78' con un golpe de cabeza que venció al guardameta Radek Vítek en el Ashton Gate Stadium, luego de una asistencia precisa de Kenny McLean en un tiro libre.

Números de José Córdoba vs Bristol City

"Coto" de 24 años jugó los 90 minutos, tuvo 6 recuperaciones, 3/5 en duelos terrestres, 1/1 en duelos aéreos, 85 toques, 2 faltas recibidas, 66/71 en pases precisos (93%) y 2 tiros totales (1 gol).