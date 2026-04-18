Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras los partidos del 17 de abril

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el viernes 17 de abril se disputaron 2 partidos, donde ya se definió un clasificado a la gran final.
En el Estadio Roberto Mariano Bula, Bocas del Toro se puso a una victoria de avanzar a la final, tras superar 4-1 a Colón en el cuarto encuentro de la llave, que les da ventaja de 3-1.
Posiciones en las Series semifinales del Béisbol Mayor 2026
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí / 5/ 4 / 1
- Panamá Oeste / 5 / 1 / 4
Equipos JJ JG JP
- Colón / 4 / 1 / 3
- Bocas del Toro / 4 / 3 / 1