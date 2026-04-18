BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  18 de abril de 2026 - 07:31

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras los partidos del 17 de abril

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones en las series semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026, tras los partidos del viernes 17 de abril.

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras los partidos del 17 de abril

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras los partidos del 17 de abril

FOTO: FEDEBEIS

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el viernes 17 de abril se disputaron 2 partidos, donde ya se definió un clasificado a la gran final.

En el Estadio Roberto Mariano Bula, Bocas del Toro se puso a una victoria de avanzar a la final, tras superar 4-1 a Colón en el cuarto encuentro de la llave, que les da ventaja de 3-1.

Posiciones en las Series semifinales del Béisbol Mayor 2026

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí / 5/ 4 / 1
  • Panamá Oeste / 5 / 1 / 4

Equipos JJ JG JP

  • Colón / 4 / 1 / 3
  • Bocas del Toro / 4 / 3 / 1

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