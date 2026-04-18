MLB: Iván Herrera despierta a la ofensiva y José Caballero asalta el liderato de bases robadas

Los panameños siguen tomando ritmo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ), así lo están demostrando Iván Herrera y José Caballero.

Iván Herrera: El receptor de 25 años estuvo como bateador designado en la victoria de los Cardenales de San Luis 9-4 sobre los Astros de Houston en el Daikin Park.

A la ofensiva conectó de 4-2, incluyendo su segundo jonrón de la campaña (viajó 383 pies), 3 carreras empujadas y 2 anotadas para subir su promedio a .212.

José Caballero: El santeño estuvo como el campocorto titular en el triunfo de los Yankees de Nueva York 4-2 frente a los Reales de Kansas City en el Yankee Stadium. A pesar de irse de 2-0 con 1 base por bolas y 1 ponche, "Chema" se robó su novena base del año para igualar a José Ramírez en el liderato de la Liga Americana.

Edmundo Sosa: El capitalino jugó como segunda base titular en la derrota de los Phillies de Philadelphia 9-0 ante los Bravos de Atlanta en el Citizens Bank Park.

"Mundito" se fue de 4-0 con un ponche para bajar su promedio ofensivo a .240.