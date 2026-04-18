Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy sábado 18 de abril Foto: Fedebeis

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este sábado 18 de abril con una nueva jornada de la serie semifinal del torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Con Chiriquí ya clasificado a la gran final, Bocas del Toro y Colón definirán al segunda finalista.

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