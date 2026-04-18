Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy sábado 18 de abril

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este sábado 18 de abril con una nueva jornada de la serie semifinal del torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
Los bocatoreños tienen ventaja en la serie de 3-1, luego de superar 4-1 a los "Beep Beep" en el cuarto partido disputado en el Estadio Mariano Bula.
Partido para hoy sábado, 18 de abril - Béisbol Mayor 2026
- Bocas del Toro vs Colón - Estadio Roberto Mariano Bula (7:00 pm) en vivo por COS