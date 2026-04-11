Béisbol Mayor 2026: ¿Cuáles son los refuerzos para la ronda de semifinales?

Se dieron a conocer los refuerzos para la ronda de semifinales del Béisbol Mayor 2026 para los equipos de Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro.
Refuerzos para semis del Béisbol Mayor 2026
- Colón - Jean Carrillo - C (Darién)
- Panamá Oeste - Davis Romero - L (Coclé)
- Chiriquí - Darío Agrazal - L (Coclé)
- Bocas del Toro - Enrique Saldaña - L (Panamá Metro)
Los peloteros seleccionados se estarán uniendo a sus equipos lo más pronto posible, para poder participar a partir de mañana con sus nuevos equipos.