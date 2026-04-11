BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  11 de abril de 2026 - 13:18

Béisbol Mayor 2026: ¿Cuáles son los refuerzos para la ronda de semifinales?

Se dieron a conocer los refuerzos para la ronda de semifinales del Béisbol Mayor 2026 para los equipos de Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro.

Béisbol Mayor 2026: ¿Cuáles son los refuerzos para la ronda de semifinales?

Béisbol Mayor 2026: ¿Cuáles son los refuerzos para la ronda de semifinales?

FOTO: FEDEBEIS

Se dieron a conocer los refuerzos para la ronda de semifinales del Béisbol Mayor 2026 para los equipos de Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro.

La serie semifinal arranca este domingo 12 de abril y se podría extender hasta el próximo lunes 20 de abril.

Refuerzos para semis del Béisbol Mayor 2026

  1. Colón - Jean Carrillo - C (Darién)
  2. Panamá Oeste - Davis Romero - L (Coclé)
  3. Chiriquí - Darío Agrazal - L (Coclé)
  4. Bocas del Toro - Enrique Saldaña - L (Panamá Metro)

Los peloteros seleccionados se estarán uniendo a sus equipos lo más pronto posible, para poder participar a partir de mañana con sus nuevos equipos.

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