Béisbol Mayor 2026: ¿Cuáles son los refuerzos para la ronda de semifinales? FOTO: FEDEBEIS

Se dieron a conocer los refuerzos para la ronda de semifinales del Béisbol Mayor 2026 para los equipos de Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro.

La serie semifinal arranca este domingo 12 de abril y se podría extender hasta el próximo lunes 20 de abril.

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