BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  19 de abril de 2026 - 07:37

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras el partido del 18 de abril

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones en las series semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026, tras el partido del sábado 18 de abril.

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras el partido del 18 de abril

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras el partido del 18 de abril

FOTO / Correcaminos

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el sábado 18 de abril se disputó un partido, donde ya hay un clasificado a la gran final.

La novena de Colón superó por pizarra de 1-0 a Bocas del Toro en el Juego 5 de la Serie Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Mariano Bula.

Posiciones en las Series semifinales del Béisbol Mayor 2026

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí / 5 / 4 / 1
  • Panamá Oeste / 5 / 1 / 4

Equipos JJ JG JP

  • Colón / 5 / 2 / 3
  • Bocas del Toro / 5 / 3 / 2
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