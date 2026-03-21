Béisbol Mayor 2026: Los Santos ganó Clásico de Azuero ante Herrera

Los Santos se llevó el triunfo ante Herrera por pizarra de 11-6, en un Clásico de Azuero de carreras en jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

La novena herrerana arrancó con todo el cara a cara, anotando 4 carreras en el primer episodio, luego de los contactos de Jean Carlos Ho, Abdiel Alonso, Kristyan Puyol y Javier González.

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Luego, en el segundo episodio Luis Tello pegó a la hora buena para traer dos más al home play, con un imparable corto al jardín central para poner la pizarra 6-0.

La respuesta santeña llegó en el segundo episodio, con 5 rayitas, comenzando gracias al descontrol de Emanuel Herrera y con los contactos remolcadores de Joaquín Cedeño y Emanuel Aldoban.

El duelo continuo de esta manera hasta el octavo episodio, en donde apareció Emanuel Aldoban para empujar el desempate (6-7) con hit al center field.

Seguido a eso, en el mismo octavo episodio, los santeños anotaron 4 rayitas más, para la definitiva carrera 11 para el triunfo en casa.

Veraguas gana a domicilio en jornada del Béisbol Mayor 2026

La novena de Veraguas ganó su duelo ante Chiriquí Occidente por pizarra de 9-3 en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, con un gran Jonathan Amaya en el montículo, para acreditarse la victoria con trabajo de 5.2 entradas.

Los peloteros Edder Cedeño, Edwin Hidalgo y Erick Mordock se destacaron con el madero.

Los Tortugueros ganaron

Bocas Del Toro mandó en casa, sacando un triunfo por pizarra de 5-3 ante Chiriquí, con unos oportunos Héctor Rayo y Melvin Novoa remolcando 2 carreras cada uno.

El triunfo se lo apuntó en la lomita Alain Pérez en labor de relevo, trabajando 3.0 episodios, de 2 hits y 1 carrera, para que cerrara el encuentro Alberto Guerrero, que no permitió hits ni carreras en el noveno.