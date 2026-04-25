Bocas del Toro vs Chiriquí: Fecha, hora y dónde ver J3 serie final del Béisbol Mayor 2026 FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro chocarán en el juego 3 de la emocionante serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

La tropa bocatoreña ganó sus dos partidos en el Estadio Calvin Byron, el primero por pizarra de 7-3 con gran trabajo monticular de Pedro Torres y Alaín Pérez, mientras que en el segundo choque se llevaron el triunfo 3-2 gracias a la buena ofensiva de Melvin Novoa, quien conectó de 4-3 con una carrera empujada.

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