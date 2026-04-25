Bocas del Toro vs Chiriquí: Fecha, hora y dónde ver J3 serie final del Béisbol Mayor 2026

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro chocarán en el juego 3 de la emocionante serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
Este es el quinto enfrentamiento histórico por el título entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Esta rivalidad, una de las más recurrentes en la última década, tiene como antecedente los enfrentamientos de 2013, 2014, 2018 y 2020.
BOCAS DEL TORO VS CHIRIQUÍ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J3 DE LA SERIE FINAL BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Domingo, 26 de abril de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Kenny Serracín
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes