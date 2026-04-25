¡AVANZAN SUFRIENDO! Manchester City se instala en la final de la FA CUP

El español Nico González, titular por la lesión de su compatriota Rodrigo Hernández, regaló el pase al Manchester City , que llegó a ir perdiendo en el minuto 83 ante el Southampton , a su cuarta final consecutiva de FA Cup con un golazo desde fuera del área que decantó la balanza para los suyos (2-1).

Los de Pep Guardiola se convierten en el primer equipo en la historia de la competición que llega a cuatro finales consecutivas, aunque de las últimas tres finales sólo ganaron la de 2022-2023, ante el Manchester United.

El conjunto de Championship se adelantó en el minuto 79 por medio de un golazo desde fuera del área de Finn Azaz, pero los 'Citizens', que reservaron a muchas de sus estrellas, reaccionaron y dieron la vuelta al marcador para luchar por un nuevo título ante el vencedor del Chelsea-Leeds United.

El conjunto de Manchester, con sus grandes estrellas como Jéremy Doku, Savinho y Nico O'Reilly, entre otros, monopolizaron la posesión y Mateo Kovacic volvió a perdonar para los suyos poco después de que al Southampton le anulasen un gol por un claro fuera de juego de Leo Scienza.

Los rojiblancos, apoyados por una afición que les llevó en volandas y que no paró de animar en los 90 minutos, se acercaron a la meta de James Trafford aprovechando las transiciones rápidas y la velocidad de sus extremos.

Goles en el cierre de partido entre Manchester City y Southampton

Cuando el Manchester City estaba mejor, el Southampton, que aprovechó un error en la salida de balón de Rayan Cherki, conectó una transición rápida que culminó Azaz con un disparo a la escuadra desde la frontal del área.

La afición visitante estalló de jubilo y soñaron con clasificarse para la gran final, pero la alegría únicamente les iba a durar tres minutos hasta que un disparo de Doku que tocó en un defensor, se envenenó y se coló en la red al 79'.

El golpe fue muy difícil de digerir para los rojiblancos, que vieron como cuatro minutos después, Nico González, nombrado MVP del partido, se sacó de la chistera un latigazo que se coló por toda la escuadra.

En los minutos finales, el Southampton se despidió con honores y tiró de orgullo, aunque los centro laterales fueron despejados por la defensa de los 'Sky Blues'.

Con esta victoria, el Manchester City se mete por cuarta vez consecutiva en la final de la FA Cup y se enfrentará al ganador del Chelsea-Leeds United, que se disputará el domingo en el mismo escenario.

FUENTE: EFE