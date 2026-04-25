LIGUE 1 Fútbol Internacional -  25 de abril de 2026 - 18:12

El PSG goleó al Angers antes de recibir al Bayern Múnich en la Champions League

El París Saint-Germain (PSG) no tuvo piedad del Angers en el duelo previo al cruce de semifinal ante el Bayern Múnich.

El PSG goleó al Angers antes de recibir al Bayern Múnich en la Champions League
El PSG goleó al Angers antes de recibir al Bayern Múnich en la Champions League

El París Saint Germain (PSG) aprovechó el partido pendiente ante el Nantes y la victoria lograda este sábado en Angers (0-3) para acelerar hacia el título de la Ligue 1 y dirigir el objetivo hacia empresas mayores, como las semifinales de la Champions League.

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En cuatro días el conjunto de Luis Enrique, que pudo, incluso, dosificar a sus jugadores para la cita europea, ha puesto tierra de por medio respecto a su perseguidor, el Lens, que en la segunda vuelta del torneo ha hecho la goma y está a punto de perder de vista al campeón.

Seis puntos a falta de siete jornadas, con un cara a cara directo entre ambos por jugar, es la renta del PSG sobre el segundo. Apunta a otro título el cuadro parisino que en la primera parte ya había solventado la situación ante un rival en tierra de nadie, con la permanencia casi sellada y sin pretensiones continentales.

Con la visita del Bayern al Parque de los Príncipes el martes en el horizonte, el PSG ya desniveló el partido a los ocho minutos, en una internada de Achraf que no pudo marcar. El desvío del meta Herve Koffi lo recogió Kang In Lee que sorteó al meta y marcó.

Después pudo ampliar Achraf a la media hora pero segundo tanto llegó a seis del descanso, en un buen pase al espacio de Lucas Beraldo que vio el desmarque de Senny Mayulu que no falló en el mano a mano.

Variantes en la segunda parte para el PSG

Tras el descanso, con el partido decidido, Luis Enrique hizo cálculos y dejó en el banco a Achraf, a Lucas Hernández y a Fabian y sacó a Dro Fernandez, Warren Zaire Emery y Joao Neves. Y en cuanto hizo el tercer gol, en el minuto 53, en un cabezazo de Berlado a un saque de esquina de Kang In Lee, también retiró a Barcola y sacó a Ibrahim Mbaye.

El Angers se resignó a la situación a pesar de que tuvo opción de maquillar su derrota y a veinte del final también hizo cambios masivos. Sigue sin ganar, ya son seis partidos, el cuadro de Alexandre Dujeux, que se aferra a la permanencia mientras su rival acelera al título mientras mira la Champions

FUENTE: EFE

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