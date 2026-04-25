El PSG goleó al Angers antes de recibir al Bayern Múnich en la Champions League

El París Saint Germain ( PSG ) aprovechó el partido pendiente ante el Nantes y la victoria lograda este sábado en Angers (0-3) para acelerar hacia el título de la Ligue 1 y dirigir el objetivo hacia empresas mayores, como las semifinales de la Champions League .

En cuatro días el conjunto de Luis Enrique, que pudo, incluso, dosificar a sus jugadores para la cita europea, ha puesto tierra de por medio respecto a su perseguidor, el Lens, que en la segunda vuelta del torneo ha hecho la goma y está a punto de perder de vista al campeón.

Seis puntos a falta de siete jornadas, con un cara a cara directo entre ambos por jugar, es la renta del PSG sobre el segundo. Apunta a otro título el cuadro parisino que en la primera parte ya había solventado la situación ante un rival en tierra de nadie, con la permanencia casi sellada y sin pretensiones continentales.

Con la visita del Bayern al Parque de los Príncipes el martes en el horizonte, el PSG ya desniveló el partido a los ocho minutos, en una internada de Achraf que no pudo marcar. El desvío del meta Herve Koffi lo recogió Kang In Lee que sorteó al meta y marcó.

Después pudo ampliar Achraf a la media hora pero segundo tanto llegó a seis del descanso, en un buen pase al espacio de Lucas Beraldo que vio el desmarque de Senny Mayulu que no falló en el mano a mano.

Variantes en la segunda parte para el PSG

Tras el descanso, con el partido decidido, Luis Enrique hizo cálculos y dejó en el banco a Achraf, a Lucas Hernández y a Fabian y sacó a Dro Fernandez, Warren Zaire Emery y Joao Neves. Y en cuanto hizo el tercer gol, en el minuto 53, en un cabezazo de Berlado a un saque de esquina de Kang In Lee, también retiró a Barcola y sacó a Ibrahim Mbaye.

El Angers se resignó a la situación a pesar de que tuvo opción de maquillar su derrota y a veinte del final también hizo cambios masivos. Sigue sin ganar, ya son seis partidos, el cuadro de Alexandre Dujeux, que se aferra a la permanencia mientras su rival acelera al título mientras mira la Champions

FUENTE: EFE