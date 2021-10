Béisbol Mayor 2021: Metro se pone uno de las semifinales

Siguiendo la jugada Dimas le hace el tiro a la segunda base Moisés Varela, quien después de sacar out a Daniel Rodríguez devuelve el tiro al tercera Ever De Gracia, quien no puede agarrar la pelota que fue a dar al dugout con eso el partido se empataba 2-2 en las piernas de Ibrahim Mckenzie y mientras nadie la buscaba la esférica Velásquez recorría las bases como un bólido con la carrera del gane.

José Regalado fue el lanzador ganador y la derrota la cargó Carlos Rodríguez.

Bocas empata la serie en su gallinero

Por su parte Bocas del Toro se hizo respetar en casa, el estadio Calvin Byron para vencer por blanqueada de 8-0 a Los Santos e igualar su llave 2-2, comando por Luis Cerrud.

Cerrud tiró ocho episodios de cuatro imparables para llevarse la decisión y el descalabro se lo apuntó Raúl de Gracia.

A la ofensiva sobresalieron por Bocas: Gerald Chin de 3-2, Max Ayarza de 4-2 y Jhonny Santos de 4-2. Y por Los Santos destacaron: Félix Arosemena, Gamaliel Gónzalez de 3-1.

Fue el primer partido de la categoría jugado en el 'Nido de las tortugas'.