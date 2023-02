Así fue la victoria de Panamá ante Colombia en la Serie del Caribe 2023

Santos pegó imparable pero Panamá no pudo armar un rally.

Live Blog Post

4ta Alta / Panamá 3 - 1 Colombia

Con un out Iván Herrera pegó un triple por el jardín central. Posteriormente Erasmo Caballero recibió base por bolas. Con dos out, Sandoval recibió base por bolas para llenar las bases. Luego Jhonny Santos bateó rodado por el campocorto pero el segunda base no pudo retener la pelota y así se empató el partido.

Luego Panamá sumó dos más gracias a un hit de Enrique Valdez que trajo al plato a Caballero y Sandoval.