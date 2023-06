Canadá vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo Clasificatorio Panamericanos de Béisbol

La lista de Canadá incluye cinco jugadores con experiencia en la MLB, incluidos LHP Andrew Albers, RHP Phillippe Aumont, RHP Scott Mathieson, OF Jacob Robson y RHP Jesen Therrien. Albers, Aumont, Mathieson y Robson junto con RHP RJ Freure representaron a Canadá a principios de este año en el Clásico Mundial de Béisbol.

La lista también cuenta con diez medallistas de los Juegos Panamericanos en Albers (2 de oro), Amount (1 de oro, 1 de plata), OF Michael Crouse (1 de oro, 1 de plata), INF Wes Darvill (plata), Freure (plata), LHP Ryan Kellogg (plata), RHP Will McAffer (plata), 1B Connor Panas (plata), OF Tristan Pompey (plata) y C Jordan Procyshen (plata).

Fecha, hora y dónde ver en VIVO Canadá vs Panamá

Fecha: Viernes 16 de junio

Hora: 9:00 P.M.

Lugas: Estadio Nacional de Ezeiza

Dónde ver: Por la señal de RPC Deportes

Panamá vs Perú - Domingo 18 de junio 9:00 a.m.

Panamá vs Honduras - Lunes 19 de junio 1:00 p.m

Argentina vs Panamá - Martes 20 de junio 1:00 p.m

Todos los partidos serán en el Estadio Nacional de Ezeiza y los juegos de Panamá estarán en vivo por RPC Deportes.