 Clasificatorio Panamericanos de Béisbol: Conoce la selección de Canadá, primer rival de Panamá 

En Buenos Aires, Canadá debutará ante Panamá el 16 de junio (En vivo por RPC).

El equipo panameño se mantiene entrenando en el Roberto "Flaco Bala" Hernández bajo el mando del mánager Hipólito Ortiz.

Un Mánager experimentado

Canadá estará dirigido por el Gerente del equipo nacional de mucho tiempo, Ernie Whitt, quien dirigirá a Canadá por 21ª vez en su carrera en la clasificación.

Recién dirigido por el Equipo de Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, donde hizo historia como la única persona en dirigir en los cinco Clásicos Mundiales de Béisbol, Whitt tiene un récord histórico de 74-42 en competencias internacionales y ha llevado a Canadá a ganar medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 2011 y 2015, plata en los Juegos Panamericanos de 2019 y bronce en los Juegos Panamericanos de 1999. También logró que Canadá terminara en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas, Grecia.

Junto a Whitt en el personal están Tim Leiper junto con los ex lanzadores del equipo nacional Mike Johnson y Dustin Molleken, y el Director de Equipos Nacionales Masculinos de Baseball Canada, Greg Hamilton.

La lista de Canadá está compuesta principalmente por jugadores profesionales actuales y anteriores que no están afiliados a equipos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

La lista incluye cinco jugadores con experiencia en la MLB, incluidos LHP Andrew Albers, RHP Phillippe Aumont, RHP Scott Mathieson, OF Jacob Robson y RHP Jesen Therrien. Albers, Aumont, Mathieson y Robson junto con RHP RJ Freure representaron a Canadá a principios de este año en el Clásico Mundial de Béisbol en Phoenix.

La lista también cuenta con diez medallistas de los Juegos Panamericanos en Albers (2 de oro), Amount (1 de oro, 1 de plata), OF Michael Crouse (1 de oro, 1 de plata), INF Wes Darvill (plata), Freure (plata), LHP Ryan Kellogg (plata), RHP Will McAffer (plata), 1B Connor Panas (plata), OF Tristan Pompey (plata) y C Jordan Procyshen (plata).

Los jugadores nombrados en la lista que han competido internacionalmente como parte del programa de Equipos Nacionales de Canadá en el pasado incluyen a RHP Michael Brettell, INF Elijha Hammill, INF Matt Lloyd, RHP Brandon Marklund, C Josue Peley y LHP Travis Seabrooke, mientras que RHP Landen Bourassa, RHP Karl Gélinas, INF David Glaude, RHP Jake Polancic y OF Jacob Sanford representarán a Canadá por primera vez en un juego internacional.

Canadá llevará a cabo un breve campamento de entrenamiento del 10 al 13 de junio en el Complejo de Desarrollo de Jugadores de los Toronto Blue Jays en Dunedin, Florida, antes de partir hacia Buenos Aires y abrir el juego contra Panamá el 16 de junio.

SELECCIÓN DE CANADÁ

LANZADORES

Andrew Albers - North Battleford, SK

Phillippe Aumont – Gatineau, QC

Landon Bourassa – Lethbridge, AB

Michael Brettell – Fonthill, ON

RJ Freure – Burlington, ON

Karl Gélinas – Laval, QC

Ryan Kellogg – Whitby, ON

Brandon Marklund – Norte de Vancouver, BC

Scott Mathieson - Aldergrove, BC

Will McAffer - North Vancouver, BC

Jake Polancic – Abbotsford, BC

Travis Seabrooke – Peterborough, ON

Jesen Therrien – Montreal, QC

RECEPTORES

Josué Peley – Montreal, QC

Jordan Procyshen - Calgary, AB

JUGADORES DE CUADRO

Wes Darvill - Richmond, BC

David Glaude – Ciudad de Quebec, QC

Elijha Hammill – Oakville, ON

Matt Lloyd – Okotoks, AB

Connor Panas – Etobicoke, ON

JARDINEROS

Michael Crouse – Port Moody, BC

Tristán Pompeyo – Mississauga, ON

Jacob Robson – Windsor, ON

Jacob Sanford – Dartmouth, Nueva Zelanda

FUENTE: Béisbol Canadá