Clásico Mundial 2023: Luis Ortiz destaca la importancia del partido ante Cuba

El mánager Luis Ortiz destaca el buen juego de béisbol entre ambas novenas, a pesar que Panamá no pudo generar.

"Buen juego de béisbol, si tu miras el juego en sí, no nos salió nada bien, no pudimos generar nada en sí, anotamos una carrera con un rollingcito que pasó entre tercera y short, que ese mismo batazo lo dimos como 2 o 3 veces más duro y fue a las manos, ese es el juego de béisbol, hoy pasa, mañana no", mencionó el mánager de Panamá.

"Dos hume runes solitarios y ese es el juego de pelota, se jugó bastante bien, estoy contento con el trabajo de los lanzadores, especialmente de Alberto Guerrero, aun que le dieron un home run solitario y eso es lo que tu quieres, que si le dan home run a los pitchers que sea sin nadie en base. No pudimos generar ofensiva", dijo.

Luis Ortiz finalizó destacando que el juego más importante es el choque ante Cuba y que Andy Otero ira a la lomita.