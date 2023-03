Clásico Mundial 2023: Luis Ortiz habla del triunfo histórico de Panamá

"Fue un buen partido, el partido de entrada estaba complicado, no pudimos anotar. El batazo de Santamaría con dos hombres en base nos dio un momento y eso ayudó mucho", dijo Luis Ortiz.

"Conseguimos de 12 a 13 imparables y eso fue importante, la parte de abajo, como le dije a Santamaría antes del juego, te voy a poner abajo para que me traigas arriba, como un primer bate, que siempre me gusta hacer, porque es un muchacho que corre y tiene poder", mencionó.

Buena defensa

"La de Luis fue un jugadón, si esa pelota cae ellos como que recobran un poquito de aire, primer out, tremenda jugada. Me hizo buena jugada Chema en tercera y Rubén en el short", destacó el mánager de Panamá en el Clásico Mundial 2023.

Labor de Humberto Mejía

"Complicado, el abridor solo me pudo dar 2 episodios, me hubiera gustado que el por lo menos me diera 3 episodios, pero así son las cosas", finalizó.