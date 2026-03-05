Clásico Mundial 2026: Jeremy Peña se pierde el torneo por fractura

El campocorto estelar de Astros, Jeremy Peña , estará fuera de acción al menos dos semanas tras sufrir una fractura en la punta del dedo anular de la mano derecha durante un juego de exhibición el miércoles entre la República Dominicana y los Tigres de Detroit en Santo Domingo, anunció el equipo el jueves previo al Clásico Mundial 2026 .

La lesión dejará a Peña fuera del Clásico Mundial, que está programado para comenzar el viernes. Era el torpedero titular de la selección dominicana en el juego de exhibición del miércoles, cuando un rodado fuerte de Wenceel Pérez en el tercer inning golpeó su dedo. Permaneció en el juego para un turno al bate y se ponchó antes de ser llevado a realizarse radiografías.

A Peña se le diagnosticó la fractura después de ser examinado por un especialista de mano el jueves en Florida. Permanecerá en el campamento con Astros y llevará una férula en el dedo.

“No es lo que quería escuchar”, dijo el manager de Astros, el puertorriqueño Joe Espada.

Espada dijo que al comenzar el campamento prefería mantener a su compatriota Carlos Correa — quien pasó del campocorto a la tercera base cuando fue cambiado de vuelta a Astros en julio pasado — en la antesala, pero señaló el jueves que le dará algunas aperturas como campocorto en juegos de la Liga de la Toronja. Nick Allen continuará jugando en el campocorto.

“Sí tenemos algunos jugadores muy buenos en este roster, especialmente en el cuadro interior”, dijo Espada. “Tenemos jugadores ahora mismo que pueden sostener nuestra base, y ojalá esto no sea por un período largo de tiempo. Tenemos algunos muchachos que pueden aguantar la posición mientras recuperamos a Jeremy”.

Pierden a un jugador importante - Clásico Mundial 2026

Peña, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en 2022, fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas en el 2025 y fue nombrado el Jugador Más Valioso del club por primera vez tras batear .304/.363/.477 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas y 20 robos en 125 juegos, la mayoría como primer bate de Houston.

Peña se perdió el mes de julio y el Juego de Estrellas por una costilla fracturada y no jugó en la última semana de la temporada regular debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Las lesiones ayudaron a descarrilar la racha de ocho clasificaciones consecutivas a la postemporada de los Astros, con Houston quedándose fuera de los playoffs por un juego.

FUENTE: MLB