Miguel Amaya muestra su orgullo por representar a Panamá en el Clásico Mundial

El pelotero panameño de grandes ligas Miguel Amaya se sintió emocionado y agradecido con sus padres por poder representar a Panamá en el Clásico Mundial 2026 donde debutarán este viernes.

"Agradecido con mis padres que desde el día 1 que he estado jugando este bello deporte me han apoyado, desde los 9 años y ahora jugando el Clásico Mundial, es un orgullo representarlos, representar a mi provincia y a mi país y aquí vamos a dar el todo por el todo".

Miguel Amaya listo para su debut

"El béisbol siempre ha sido grande en Panamá, tenemos grandes glorias y el que sabe de béisbol sabe quienes son, tengo mucha hambre, de salir al terreno, de jugar, de anotar muchas carreras, de estar bien en defensa".

Amaya confesó que los rivales de los amistosos son más peligrosos que los que tendrán para la ronda regular del Clásico.

"Con respeto a todos los rivales en este torneo, no creo que haya mejor staff que los que enfrentamos en los amistosos (Yankees y Tigres de Detroit), fue la primera vez donde estuvo todo el grupo junto y nos sirvieron mucho estos partidos".

Panamá debutará este viernes ante Cuba a las 11:00 am por RPC Deportes.