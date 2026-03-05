Clásico Mundial 2026: Travis Bazzana lidera triunfo de Australia en juego inaugural

Travis Bazzana , la primera selección global del Draft amateur de MLB del 2024, había soñado con este momento durante años. En la universidad, mantenía una nota en su teléfono con su alineación soñada para el Clásico Mundial 2026 , con su nombre escrito en la parte alta del lineup del manager Dave Nilsson.

El jueves, dentro de un Tokyo Dome lleno, los sueños de Bazzana se hicieron realidad. Con Australia arriba 2-0 en el séptimo inning, el prospecto de los Guardianes conectó una línea para jonrón por encima de la cerca del jardín derecho para darle más tranquilidad a su equipo en la eventual victoria por 3-0 sobre China Taipéi.

“Las dos cosas en las que más pensaba al crecer eran jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, pensando en el Tokyo Dome porque siempre venimos aquí, y obviamente jugar en la Serie Mundial en MLB”, exclamó Bazzana. “Es especial”.

La derrota pone a China Taipéi contra la pared, ya que la apertura de cuatro innings de su as Jo-Hsi Hsu ahora queda desperdiciada. Debido a que lanzó 53 pitcheos, no podrá volver a lanzar a menos que el equipo avance a los cuartos de final en Miami. Además, el equipo también está preocupado por perder a su capitán Chieh-Hsien Chen, quien salió del juego después de ser golpeado por un lanzamiento. Esto ocurre después de que el prospecto de los Tigres Hao-Yu Lee y el prospecto de los Cachorros Jonathan Long tuvieran que abandonar el torneo por lesiones en días recientes.

Próximo duelos de Australia y China Taipéi - Clásico Mundial 2026

China Taipéi enfrentará ahora a Japón, a quien derrotó para ganar el título del Premier12, el viernes a las 5 a.m. ET por FS1. Sin embargo, ese equipo japonés no contaba entonces con estrellas de MLB como Shohei Ohtani y Seiya Suzuki, por lo que el desafío será aún mayor.

Australia jugará ahora contra Chequia el jueves a las 10 p.m. ET por FS1.

FUENTE: MLB