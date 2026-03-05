Vitinha: "No es lo mejor para mí en este momento", sobre el posible fichaje al Real Madrid

El centrocampista portugués Vítor Machado Ferreira ' Vitinha ', del París Saint-Germain (PSG), dijo este jueves que un hipotético traspaso al Real Madrid no sería "lo mejor" para su carrera en este momento y que se encuentra tan bien en Francia que sería "una estupidez" cambiar.

"Creo que (ir al Real Madrid) no es lo mejor para mí en este momento. Me siento súper bien en el PSG. Siento que la gente aquí me quiere mucho. Siento que he hecho mucho para merecer ese amor, ese cariño. Me encanta estar aquí" , afirmó Vitinha en una entrevista al canal de televisión de la Federación Portuguesa de Fútbol.

"Tengo un centro de entrenamiento con condiciones fantásticas, tenemos un grupo fantástico, un entrenador (el español Luis Enrique) increíble. Sería una estupidez cambiar", comentó.

'Vitinha', de 26 años, quedó tercero en la carrera por el último Balón de Oro, por detrás de los delanteros Lamine Yamal, del FC Barcelona, y su compañero en el PSG Ousmane Dembélé, tras un año en el que ganó la Liga de Campeones con su club y la Liga de Naciones con Portugal.

Vitinha está bien en el PSG

Rechazó ser el mejor mediocampista de la actualidad, aunque se considera "uno de los mejores".

"Sé que al menos estoy en ese grupo y sin duda me incluyo ahí, por lo que he hecho en los últimos dos años y más recientemente en este último año; sin duda me coloco ahí", señaló.

Vitinha destacó a compañeros de posición como sus compatriotas João Neves (PSG) y Bruno Fernandes (Manchester United), así como al español Pedri, del Barça, un jugador "realmente fantástico".

Pedri "es mágico, es espectacular verlo jugar. Cuando jugué contra él pude darme cuenta de eso de cerca", aseguró.