Clásico Mundial 2026: Rubén Tejada con la mira puesta en una destacada participación

El ex Grandes Ligas Rubén Tejada habló previo al Clásico Mundial 2026 de Béisbol, mientras la selección de béisbol de Panamá prepara los últimos detalles ya desde territorio puertorriqueño.

Tejada, de 36 años de edad habló previo al estreno de los dirigidos por José Mayorga en Puerto Rico.

Voz de experiencia en el Clásico Mundial 2026

"Esto es un torneo corto, si de repente das un paso en falso quedas fuera", mencionó el infield originario de la provincia de Veraguas.

"Adaptándome siempre para todas las labores. Me estaba preparando de igual manera porque venía una nueva temporada, se dio la oportunidad con lo que fue de Philadelphia, acepté la oportunidad, por el momento con eso y a seguir haciendo lo que más nos gusta, estar en el terreno", destacó.

"Siempre y cuando entres al terreno los marcadores empiezan de cero, siempre tienes la oportunidad de hacer las cosas en el terreno de juego, lastimosamente en el Clásico pasado no se dio y esperemos que en este Clásico aceptemos en reto de la mejor manera y avanecemos a la siguiente ronda que es el principal objetivo hasta el momento", finalizó "Rookie" Tejada.