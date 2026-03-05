CLASICO MUNDIAL Béisbol -  5 de marzo de 2026 - 16:15

Clásico Mundial 2026: Logan Allen ha disfrutado sus primeros días con Panamá

El lanzador zurdo Logan Allen habló un día antes de enfrentar a Cuba en el primer juego del Clásico Mundial 2026.

Foto: LOGAN ALLEN

"Oh, es increíble. Estoy muy emocionado por la oportunidad de jugar aquí con los chicos y representar a Panamá", dijo Allen.

"Me recibieron con los brazos abiertos y realmente he disfrutado estar cerca de ellos", añadió.

El pelotero de los Guardianes de Cleveland subirá al montículo en el primer encuentro de los panameños ante Cuba en el grupo A.

"Conozco la historia, se que nos enfrentamos a Cuba el Clásico pasado y ahora buscaremos la victoria", finalizó.

Allen de 27 años puede representar a Panamá por su madre panameña y tuvo una temporada 2025 muy activa en la MLB, teniendo marca de 8-11 en 30 presentaciones (29 aperturas), efectividad de 4.25 en 156.2 episodios, 122 ponches, 62 bases por bolas, 157 imparables permitidos y 84 carreras (74 limpias).

CUBA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 1 DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026

  • Fecha: Viernes, 6 de marzo de 2026
  • Hora: 11:00 a.m.
  • Lugar: Hiram Bithorn Stadium
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

